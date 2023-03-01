Спрос на подписки СберПрайм и СберПрайм+ в Республике Коми вырос на 30%

В 2022 года подписки СберПрайм и СберПрайм+ набирали популярность: спрос в Республике Коми вырос на 30% по сравнению с 2021 годом. Всего подписки Сбера за прошлый год оформили почти 50 тысяч раз .

Банк считает, что рост интереса к подпискам обусловлен, в первую очередь, выгодами, которые получают подписчики. Всем пользователям СберМобайл доступен бесплатный увеличенный пакет — 500 минут и 5 Гб интернета ежемесячно. СберМаркет начисляет клиентам повышенные бонусы от СберСпасибо за покупки. Бонусами можно оплатить до 99% стоимости заказа у партнёров Сбера, в том числе входящих в подписки СберПрайм и СберПрайм+, а также у партнёров программы лояльности СберСпасибо: в супермаркетах, АЗС, кафе и ресторанах, аптеках, кинотеатрах, и на многие другие товары и услуги в различных регионах страны.