Спрос на подписки СберПрайм и СберПрайм+ в Республике Коми вырос на 30%

В 2022 года подписки СберПрайм и СберПрайм+ набирали популярность: спрос в Республике Коми вырос на 30% по сравнению с 2021 годом. Всего подписки Сбера за прошлый год оформили почти 50 тысяч раз.
Банк считает, что рост интереса к подпискам обусловлен, в первую очередь, выгодами, которые получают подписчики. Всем пользователям СберМобайл доступен бесплатный увеличенный пакет — 500 минут и 5 Гб интернета ежемесячно. СберМаркет начисляет клиентам повышенные бонусы от СберСпасибо за покупки. Бонусами можно оплатить до 99% стоимости заказа у партнёров Сбера, в том числе входящих в подписки СберПрайм и СберПрайм+, а также у партнёров программы лояльности СберСпасибо: в супермаркетах, АЗС, кафе и ресторанах, аптеках, кинотеатрах, и на многие другие товары и услуги в различных регионах страны.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
«Создавая подписки СберПрайм и СберПрайм+, мы ставили перед собой задачу — сделать лучшую подписку на рынке с точки зрения ее наполнения, уникальности и ценности для клиента. Подводя итоги прошедшего года и анализируя обратную связь от наших подписчиков, мы можем констатировать, что нам это удалось!»
По данным исследования аналитического агентства Frank RG в 2022 году подписка СберПрайм+ возглавила рейтинг подписок в России по наполняемости сервисами. Она включает кроме lifestyle-услуг (доставка продуктов и товаров, кино, музыка, мобильная связь и др.) и финансовые преимущества (лучшие условия по ключевым сервисам: переводы, вклады, кредиты и СберКарта, включая повышенные бонусы от СберСпасибо при оплате покупок).
Подписку помогут оформить сотрудники банка в офисе, а также это можно сделать самостоятельно в приложении СберБанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия подписки применятся, как только клиент авторизуется в сервисах по Сбер ID.