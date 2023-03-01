Спрос на кредитные карты Сбера в Республике Коми вырос на 79% в 2022 году

По итогам 2022 года жители Республики Коми оформили на 79% больше кредитных карт Сбера, чем в 2021 году. Количество активных карт в регионе увеличилось на 4%. Торговый оборот по действующим кредиткам за год вырос на 10% – до 14,3 млрд рублей . Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: «Кредитная СберКарта стала популярной за такой короткий период благодаря тому, что у неё просто нет аналогов: обслуживание и уведомления бесплатные навсегда, а 120 дней беспроцентного периода не просто большая цифра, а понятный принцип работы "месяц тратишь, три возвращаешь", при котором новый беспроцентный период начинается каждый месяц».

Рост спроса Сбер связывает, в первую очередь, с выгодными условиями Кредитной СберКарты*, которую банк запустил в конце лета 2021 года и уже через месяц после этого Frank RG признал её самой выгодной в России картой с длительным льготным периодом. При подготовке рейтинга специалисты оценивали кредитные карты по таким параметрам, как стоимость годового обслуживания, беспроцентный период, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, снятие наличных, график платежей, инновационные решения. Кроме этого, в прошлом году Сбер получил премию Frank Credit Cards Award 2022 в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов».

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*Кредитная СберКарта оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам четыре преимущества. Это удобный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца, то есть можно целый месяц совершать покупки, а затем есть ещё три, чтобы вернуть их без процентов. Ещё одно условие - гарантированная ставка. Плюс – сниженная ставка 9,8% годовых на покупку продуктов, одежды, техники и других товаров на СберМегаМаркете, а также при оплате медицинских услуг (кроме стоматологии и офтальмологии) и в аптеках. Также среди преимуществ - бесплатное обслуживание, СМС-информирование об операциях и возможность получить бонусы от СберСпасибо.

Оформить Кредитную СберКарту можно через цифровые каналы банка – в приложении СберБанк Онлайн и веб-версию (весь процесс от рассмотрения до начала пользования составит около двух минут) – или в любом офисе Сбера. Кроме того, теперь оформить и получить СберКарту может выездной сотрудник банка. Назначить встречу с менеджером можно двумя способами. Первый — позвонить на номер 900 и сказать виртуальному ассистенту: «Выездной менеджер». Клиента соединят с сотрудником банка для уточнения времени и места встречи. Второй способ — оформить заявку онлайн на сайте Сбера, после этого сотрудник перезвонит, чтобы договориться о встрече.