Сбер в два раза увеличил выдачу образовательных кредитов в Республике Коми

По итогам 2022 года Сбербанк на в Республике Коми выдал более 100 льготных образовательных кредитов, что на 106 % больше чем годом ранее. Общая сумма выданных кредитов – 15,74 млн рублей. Рост – на 76% по сравнению с 2021 годом.
Популярность кредитов для получения вышего и среднего профессионального образования в 2023 году продолжает расти. В январе прирост количества выданных учебных кредитов к аналогичному месяцу прошлого года составил 175%, объем по ним вырос на 150 %.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
«Образовательные кредиты становятся все более популярным решением среди тех, кто хочет получить высшее образование. Следует отметить, что Сбер является основным участником этой программы. Для нас это не просто коммерческий продукт, но и решение важной социальной задачи — повышения доступности высшего образовани».
По статистике 87% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В среднем в прошлом году студенты вузов СЗФО брали на образование от 100 до 200 тысяч рублей.
Справочно
Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере – 3% годовых. Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.
Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.
Процесс получения кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в отделение Сбербанка, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.
Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера.