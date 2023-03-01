Сбер в два раза увеличил выдачу образовательных кредитов в Республике Коми

По итогам 2022 года Сбербанк на в Республике Коми выдал более 100 льготных образовательных кредитов, что на 106 % больше чем годом ранее. Общая сумма выданных кредитов – 15,74 млн рублей . Рост – на 76% по сравнению с 2021 годом.

Популярность кредитов для получения вышего и среднего профессионального образования в 2023 году продолжает расти. В январе прирост количества выданных учебных кредитов к аналогичному месяцу прошлого года составил 175%, объем по ним вырос на 150 % .