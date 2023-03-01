Жителям Коми напомнили, сколько выходных будет в марте

Совсем скоро в России и Коми отметят Международный женский день, который традиционно намечен на 8 марта. В этот раз праздник выпадает на среду, поэтому переноса не будет, но рабочий день 7 марта все же будет на час короче, сообщает ФедералПресс.

Всего в марте будет девять выходных дней. Речь идет о 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 числах.