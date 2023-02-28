В Усинске второй раз за неделю "заминировали" школу

В Усинске снова попытались “заминировать” школу. Как оказалось сообщения о взрывчатке оказались фейком.

28 февраля в усинскую школы №4 поступило сообщение о заложенной бомбе. На неделе это происходит уже второй раз. Первый случай был 27 февраля, тогда сообщение о взрывчатке поступило в школу №1.