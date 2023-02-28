"Можно и бокал вина": епископ Питирим рассказал сыктывкарцам, как правильно поститься

У православных жителей Коми начался Великий пост. Продлится он сорок дней, до 17 апреля. Этот период подразумевает под собой внутреннее и внешнее очищение. Но для многих жесткие ограничения в еде по время поста могут негативно повлиять на организм. Журналист портала “Про Город” узнал, кому нельзя отказываться от “запрещенных” продуктов и как поститься без вреда для здоровья.
Великий пост установлен в память о Христовом пощении в пустыне в течении сорока дней. Этот период считается главным постом в Православной церкви. Его основная задача — это подготовка к празднованию Пасхи.
“Главная цель Великого поста не в воздержании от определенных видов пищи самом по себе, а в исправлении своего сердца. Не надо никого осуждать и никому досаждать. Христос говорит: “По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою”. Надо понимать, что пост для человека, а не человек для поста. Можно выпить и бокал вина в выходные. Главное — знать меру, быть благоразумным, сдержанным, благодарить Бога за все и помнить, что самый главный праздник, если мы христиане — впереди”, — прокомментировал архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Владыка Питирим.
Во время поста из рациона убирают лишь некоторые продукты.
“Правила питания во время Великого Поста довольно просты. Из рациона придется исключить алкогольные напитки, сдобу и кондитерские изделия, в составе которых присутствует сливочное масло и яйца. Несмотря на строгие ограничения, список разрешенных продуктов довольно большой: овощи свежие, консервированные, фрукты и ягоды. Весь Великий пост в рационе преобладают блюда из овощей и круп, супы, салаты, каши, зразы, котлеты, запеканки и рагу. Пережить Великий пост без животного белка поможет хумус, но без чеснока и масла. Вторые блюда из овощей можно обогатить растительным белком – добавить пюре белой фасоли. Еще можно и нужно чередовать способы приготовления овощных блюд — запекание, обжарка на сухой сковороде, варка, тушение, припускание”, — посоветовал Владыка Питирим.
Нутрициолог Светлана Иевлева рассказала, кому категорически запрещен пост.
По мнению специалиста, организм во время поста не получает достаточного количества белка, жира, витаминов D, А, В12, железа, кальция и фосфора. По этой причине соблюдение поста противопоказано детям до 14 лет, пожилым, беременным женщинам и кормящим мамам.
“С большой осторожностью и под наблюдением лечащего врача могут поститься люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, анемией, а также люди, которые недавно перенесли инфекционное заболевание”, — отметила Светлана.
Часто из-за резкого отказа от “запрещенной” пищи во время поста у человека возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом.
“Связано это с резким увеличением растительной пищи в питании. Для того, чтобы этого избежать, старайтесь термически обрабатывать овощи и фрукты, а потребление сырых растительных продуктов сведите к минимуму”, — советует нутрициолог.
Чтобы поститься без вреда для здоровья необходимо пересмотреть весь рацион.
“Прежде всего необходимо получать достаточное количество растительного белка, его можно найти в бобовых, в идеале — в сочетании со сложными углеводами. Например, рис с фасолью и овощами надолго даст вам чувство сытости. А вот фруктами голод лучше не утолять: слишком большое количество фруктозы будет сильной нагрузкой на организм. Избежать нехватки жиров помогут орехи и семечки. И всегда можно воспользоваться протеиновыми смесями, а также продуктами, обогащенными йодом и железом”, — заключила нутрициолог.