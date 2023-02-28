"Можно и бокал вина": епископ Питирим рассказал сыктывкарцам, как правильно поститься

У православных жителей Коми начался Великий пост. Продлится он сорок дней, до 17 апреля. Этот период подразумевает под собой внутреннее и внешнее очищение. Но для многих жесткие ограничения в еде по время поста могут негативно повлиять на организм. Журналист портала “Про Город” узнал, кому нельзя отказываться от “запрещенных” продуктов и как поститься без вреда для здоровья.

Великий пост установлен в память о Христовом пощении в пустыне в течении сорока дней. Этот период считается главным постом в Православной церкви. Его основная задача — это подготовка к празднованию Пасхи.

“Главная цель Великого поста не в воздержании от определенных видов пищи самом по себе, а в исправлении своего сердца. Не надо никого осуждать и никому досаждать. Христос говорит: “По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою”. Надо понимать, что пост для человека, а не человек для поста. Можно выпить и бокал вина в выходные. Главное — знать меру, быть благоразумным, сдержанным, благодарить Бога за все и помнить, что самый главный праздник, если мы христиане — впереди”, — прокомментировал архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Владыка Питирим.

Во время поста из рациона убирают лишь некоторые продукты.