Жители Коми получат коммунальные счета с новыми корректировки

В первом квартале жильцам большинства многоквартирных домов будут начислены корректировки платы за электричество, водоснабжение и водоотведение, используемые на содержание общего имущества. Глава Службы Республики Коми стройжилтехнадзора Ольга Микушева в эфире телеканала "Юрган", рассказала, что делать тем, кто не хочет платить по этой схеме, пишет БНК. Что поменялось для потребителей

Ранее жители большинства многоквартирных домов оплачивали коммунальные ресурсы исходя из установленного норматива. Если по факту дом потреблял меньше норматива, управляющая организация производила перерасчет. Если приборы учета показывали, что по факту дом потребил больше нормативных объемов, то перерасход оплачивался управляющей компанией.

С сентября 2022 года эта норма изменилась. Теперь, согласно этой норме, потребители оплачивают тот объем коммунальных ресурсов, потребленных в целях содержания общедомового имущества, который потребили по факту, то есть исходя из показаний приборов учета.

Поэтому, если жителям многоквартирного дома в течение года плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества начислялась по нормативу одинаковыми платежами, то в первом квартале будет проведена корректировка. Размер корректировки зависит от фактического потребления домом коммунальных ресурсов. Если фактическое потребление окажется больше норматива, то будет произведено доначисление платы. Если фактическое потребление окажется меньше норматива, то корректировка будет начислена в уменьшение.

Как избежать корректировок за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества

Если собственники не хотят, чтобы им начислялись корректировки за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды, они вправе организовать общее собрание и принять решение о начислении платы по фактическим показаниям общедомовых приборов учета за отчетный месяц

Как убедиться, что плата и корректировка за электричество, водоснабжение и водоотведение начислена правильно? Что делать, если есть сомнения в правильности расчетов?

При возникновении сомнений в правильности начислений, потребители могут обратиться за разъяснениями в свою управляющую организацию или ТСЖ. Если объяснения не удовлетворят, необходимо обратиться в Службу Коми стройжилтехнадзора или в ее территориальные подразделения, которые действуют в каждом муниципалитете. Обращение можно направить через сайт ГИС ЖКХ: dom.gosuslugi.ru.