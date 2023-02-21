Сыктывкарцам объяснили, почему деньги за проезд в автобусе могут списать дважды

Сыктывкарцы пожаловались на валидаторы в городских автобусах в рубрике "Народный контроль". Горожане недоумевали из-за неочевидной системы списания денег с карты и попадания ее в стоп-лист. Ответ на этот вопрос дали в пресс-службе "Комиавтотранса".
Как рассказали перевозчики, оплата проезда на транспорте работает по технологии отложенной авторизации. Фактическое списание средств может произойти и после того, как пассажир выйдет из автобуса, но есть ряд возможных проблем: нехватка средств на карте или технические проблемы. В таком случае деньги списать невозможно и карта попадает в стоп-лист.
Как пример в компании привели ситуацию, когда пассажир прикладывает карту, поездка фиксируется, но не оплачивается. В следующий раз валидатор сообщит, что карта в стоп-листе. Тогда пассажир может расплатиться картой или наличными. Но позже система автоматически списывает средства, причем именно за предыдущую поездку. Итого, пассажир получил две услуги проезда, а перевозчик получил две оплаты. За первую поездку и за вторую.
Просмотр истории поездок и платежей доступен в "Личном кабинете пассажира" – специальном интернет-портале. В личный кабинет можно попасть по ссылке.