Сыктывкарцам объяснили, почему деньги за проезд в автобусе могут списать дважды

Сыктывкарцы пожаловались на валидаторы в городских автобусах в рубрике "Народный контроль". Горожане недоумевали из-за неочевидной системы списания денег с карты и попадания ее в стоп-лист. Ответ на этот вопрос дали в пресс-службе "Комиавтотранса".

Как рассказали перевозчики, оплата проезда на транспорте работает по технологии отложенной авторизации. Фактическое списание средств может произойти и после того, как пассажир выйдет из автобуса, но есть ряд возможных проблем: нехватка средств на карте или технические проблемы. В таком случае деньги списать невозможно и карта попадает в стоп-лист.