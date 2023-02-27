В Сыктывкаре задержан подозреваемый в серии поджогов в лесозаводе

Полиция столицы Коми объявила о задержании подозреваемого в нескольких поджогах в Лесозаводе. Не так давно там произошла целая серия пожаров: дома горели один за другим.

По предварительным данным к происшествиям причастен 35-летний сыктывкарец. На допросе он заявил, что приходил на место, осматривал здания, чтобы убедиться, что в помещениях никого нет, после чего поджигал дома. После он просто смотрел, как огонь тушат.