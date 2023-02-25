МЧС по Коми рассказал из-за чего в сыктывкарском Лесозаводе происходили пожары

В сыктывкарском микрорайоне Лесозавод с начала года было девять случаев возгорания жилых домов и хозпостроек. МЧС по Коми рассказал, почему так происходит.

Жители микрорайона напуганы непрекращающейся чередой пожаров. Некоторые думают, что это вина поджигателей. Как выяснилось, только в одном из девяти случаев был умышленный поджог. Это произошло адресу Дорожная, 24. Этим делом уже занимается полиция.