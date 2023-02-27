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В Коми девятилетний мальчик не вернулся домой с прогулки

В Коми девятилетний мальчик не вернулся домой с прогулкиФото из архива "Pro Города"

В Печоре всю ночь искали девятилетнего мальчика, который не вернулся домой после прогулки. Об том, что произошло, рассказали волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Поиски начались после полуночи, 27 февраля. Мальчик так и не вернулся домой после того, как ушел гулять. Волонтеры сразу же принялись за дело и оповестили полицию. Позже в МВД сообщили, что после ночи поисков, в 5:00, ребенка все же нашли живым в подъезде жилого дома.

Ребенок сейчас находится дома, с ним все в порядке. 

Напомним, ранее в Емве также пропал ребенок — 12-летняя девочка. Школьницу, которая ушла из дома в Емве 13 февраля и не вернулась тоже нашли живой.

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