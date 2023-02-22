Фигурист Костомаров перенес второй инсульт и находится в крайне тяжелом состоянии

Госпитализированный олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес второй инсульт, сообщает РИА Новости. У 46-летнего экс-спортсмена произошло уже второе кровоизлияние в мозг. Врачи оценивают состояние Костомарова как крайне тяжелое.

Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января. Он попал в реанимацию одной из больниц, откуда был доставлен в клинику в Коммунарке. Спортсмена подключили к аппарату ЭКМО. У него развилась гангрена, в результате которой врачам, по информации РИА Новости, пришлось ампутировать ему часть ноги и несколько пальцев на руках.