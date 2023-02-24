За сутки в Коми еще 79 человек заразились COVID-19

За минувшие сутки в Коми зафиксировали 79 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.
По состоянию на 24 февраля госпитализированы 6 пациентов. Выздоровели 65. Отметим, что с начала пандемии в Коми подтверждено уже 194 644 случая заражения COVID-19. При этом за сутки смертельных случаев не было.
Напомним, медики полагают, что подъем связан с новым штаммом коронавируса — "кракеном". Его нельзя выявить экспресс-тестом, а возбудитель болезни распространяется очень быстро.
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