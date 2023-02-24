За сутки в Коми еще 79 человек заразились COVID-19

За минувшие сутки в Коми зафиксировали 79 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 24 февраля госпитализированы 6 пациентов. Выздоровели 65. Отметим, что с начала пандемии в Коми подтверждено уже 194 644 случая заражения COVID-19. При этом за сутки смертельных случаев не было.