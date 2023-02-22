В МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах

Сообщения об угрозе ракетных ударов, прозвучавшие в эфире некоторых российских радиостанций, не соответствуют действительности, заявили в МЧС. "В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара", — пояснили в ведомстве.

Там призвали следить за сообщениями в официальных источниках, пишет РИА Новости.