В МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах

Сообщения об угрозе ракетных ударов, прозвучавшие в эфире некоторых российских радиостанций, не соответствуют действительности, заявили в МЧС.
"В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара", — пояснили в ведомстве.
Там призвали следить за сообщениями в официальных источниках, пишет РИА Новости.
Напомним, 22 февраля в Сыктывкаре зазвучали сообщения о воздушной тревоге. Около 9 утра слушатели радио "Юмор FM" сообщили, что из динамиков вместо эфира донеслись предупреждения о ракетном ударе. Позже оказалось, что ни в МЧС ни на самой станции таких сообщений не запускали.