Сыктывкарцев напугало сообщение о ракетном ударе

В столице Коми внезапно прервался радиоэфир, а вместо него зазвучало сообщение вероятности ракетного удара. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

22 февраля в Сыктывкаре зазвучали сообщения о воздушной тревоге. Около 9 утра слушатели радио "Юмор FM" сообщили, что из динамиков вместо эфира донеслись предупреждения о ракетном ударе. Позже оказалось, что ни в МЧС ни на самой станции таких сообщений не запускали.