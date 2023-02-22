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Сыктывкарцев напугало сообщение о ракетном ударе

Сыктывкарцев напугало сообщение о ракетном удареФото из архива "Pro Города"

В столице Коми внезапно прервался радиоэфир, а вместо него зазвучало сообщение вероятности ракетного удара. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

22 февраля в Сыктывкаре зазвучали сообщения о воздушной тревоге. Около 9 утра слушатели радио "Юмор FM" сообщили, что из динамиков вместо эфира донеслись предупреждения о ракетном ударе. Позже оказалось, что ни в МЧС ни на самой станции таких сообщений не запускали.

Что именно это было, пока не ясно, но сообщения о фейковой воздушной тревоге на радио также получают в Удмуртии и Московской области.

Видео с сообщением о ракетном ударе смотрите в нашем Telegram-канале

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