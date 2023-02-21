Медвежата-сироты из Коми почти адаптировались в центре спасения животных

Медвежата-сироты, которых рабочие нашли в Прилузском районе, почти приспособились в центре спасения в Тверской области. Волонтеры прислали видео, где трое животных мирно спят. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с одним из сотрудников центра Сергеем Пажетновым и узнал, как проходит реабилитация животных.

Напомним, 22 января в Прилузском районе возле поселка Якунъель на местах лесозаготовки рабочие спасли от гибели трех медвежат. Как оказалось, тяжелая техника разбудила медведицу, от чего она от испуга убежала в лес. Мужчины не смогли оставить зверят у себя и отдали их в руки полиции. После чего про них узнали волонтеры центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. Малышам дали имена Ворчун, Толстяк и Солнышко.

Медвежата находятся в центре спасения почти месяц. По словам сотрудников, животные чувствуют себя хорошо и почти прошли адаптацию. В сентябре 2023 года уже взрослых медведей выпустят обратно на волю, в родные края Республики Коми.

Некоторые горожане считают, что после опеки человека животные не смогут адаптироваться в дикой среде и умрут.