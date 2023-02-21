Допрос экс-главы Коми Сергея Гапликова не состоится

Экс-глава Коми Сергей Гапликов не примет участие в допросе по делу бывшего руководителя администрации главы республики Михаила Порядина, который был назначен на 22 февраля.

Все дело в том, что в этот день Михаил Порядин будет в командировке, связанной с оборонным заказом, о чем он уведомил суд. Ранее сообщалось, что Сергея Гапликова допросят как важного свидетеля по видеосвязи после изучения переговоров Гапликова и Порядина.