Допрос экс-главы Коми Сергея Гапликова не состоится

Экс-глава Коми Сергей Гапликов не примет участие в допросе по делу бывшего руководителя администрации главы республики Михаила Порядина, который был назначен на 22 февраля.
Все дело в том, что в этот день Михаил Порядин будет в командировке, связанной с оборонным заказом, о чем он уведомил суд. Ранее сообщалось, что Сергея Гапликова допросят как важного свидетеля по видеосвязи после изучения переговоров Гапликова и Порядина.
Напомним, недавно стало известно, что деньги фонда обналичили с помощью ряда компаний и ИП по всей стране с помощью Минеева. Он составлял и ложные отчеты о якобы проведенных мероприятиях. На деле же был потрачен только один миллион из 200.