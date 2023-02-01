Суд Сыктывкара изучает переговоры экс-главы администрации главы Коми

В суде столицы Коми продолжается процесс над экс-руководителем администрации главы Коми Михаилом Порядиным, главой благотворительного фонда Патриот Николаем Игнатьевым и политтехнологом Максимом Минеевым. Их обвиняют в хищении 199 миллионов рублей, выделенных на координацию патриотического воспитания в республике, пишет БНК.

Сейчас суд изучает телефонные переговоры Порядина с экс-главой Коми Сергеем Гапликовым. Процесс закрыт для СМИ.