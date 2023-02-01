Суд Сыктывкара изучает переговоры экс-главы администрации главы Коми

В суде столицы Коми продолжается процесс над экс-руководителем администрации главы Коми Михаилом Порядиным, главой благотворительного фонда Патриот Николаем Игнатьевым и политтехнологом Максимом Минеевым. Их обвиняют в хищении 199 миллионов рублей, выделенных на координацию патриотического воспитания в республике, пишет БНК.
Сейчас суд изучает телефонные переговоры Порядина с экс-главой Коми Сергеем Гапликовым. Процесс закрыт для СМИ.
Как выяснилось в ходе разбирательств, деньги обналичили с помощью ряда компаний и ИП по всей стране с помощью Минеева. Он составлял и фиктивные отчеты о якобы проведенных мероприятиях. На деле же был потрачен только один миллион из 200.
Кстати, о суде. Недавно стало известно, что один из жителей Коми пытался избежать службы в армии и довел дело до суда. Чем это закончилось, читайте по ссылке.