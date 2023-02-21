В Коми из-за прорыва теплосетей вскрылась река

21 февраля в Ухте в районе поселка УРМЗ произошла авария на теплосетях. Прорыв трубы вскрыл реку. Об этом сообщает "Ухта. Pro Город. Новости".

Жители Ухты рассказали, что районе УРМЗ из труб хлынула горячая вода. Под пешеходным мостом вырываются клубы пара, а лед и снег начали стремительно таять, обнажив реку. Как пояснили в администрации Ухты, авария произошла на сетях Водоканала. Прорыв обещают устранить в течение 21 февраля, пишет БНК.