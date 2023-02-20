В Коми из-за ЧП на железной дороге задержались поезда

На участке между станциями Чум и Лабытнанги с рельс сошла железнодорожная снегоуборочная машина. Это случилось 19 февраля в 13:00, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

На место выехал восстановительный поезд из Воркуты. В 16:00 движение по участку восстановили. В результате инцидента задержались пассажирские поезда №653 (Лабытнанги – Воркута) на 3 часа 29 минут, №654 (Воркута – Лабытнанги) на 2 часа 36 минут, №21 (Лабытнанги – Москва) на 1 час 16 минут.