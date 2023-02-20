Стало известно, есть ли пострадавшие в пожаре в Выльгорте

20 февраля в селе Выльгорт произошло возгорание многоквартирного двухэтажного деревянного дома по улице Мичурина, 8. На месте пожара работали бригады МЧС и сотрудники полиции.
Как сообщает МЧС по Коми, сейчас пожарно-спасательные подраздения ликвидировали пожар в Выльгорте.
В диспетчерскую службу информация о возгорании поступила в 16:41. Во время тушения из дома эвакуировали трех человек. Одну женщину спасатели передали медикам для осмотра.
Открытое горение было ликвидировано в 18:11, а уже в 19:59 пожар был полностью потушен.
Сотрудники госпожнадзора устанавливают причины возникновения огня.
Видео с пожара можно посмотреть в нашем телеграм-канале.