В Выльгорте загорелся жилой дом

20 февраля в селе Выльгорт Сыктывдинского района загорелся жилой дом. Очевидцы сообщили, что на месте работают четыре пожарных расчета.



Как рассказали очевидцы, возгорание произошло приблизительно в районе 17 часов вечера 20 февраля. Загорелся жилой дом в селе Выльгорт по адресу Мичурина, 8. По видеокадрам заметно, что на месте работает большое количество спасателей. Помимо сотрудников МЧС, на месте происшествия также находятся сотрудники правопорядка.



В одной из групп социальной сети "ВКонтакте", связанной с жителями Выльгорта, подписчики сообщают, что в результате пожара есть пострадавшие. Также на других кадрах очевидцев видно, что полыхает деревянный двухэтажный дом.





МЧС по Коми не сообщил информацию о пострадавших и причинах возгорания. "Про Город Сыктывкар" следит за развитием событий.