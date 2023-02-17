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Житель Коми притворился, что его сбила машина, чтобы не платить за такси

Житель Коми притворился, что его сбила машина, чтобы не платить за такси

16 февраля в Прилузье житель Коми вызвал на помощь отряд спасателей и полицию. Он заявил, что его сбила машина, но все оказалось не так просто. О том, что произошло, сообщил "Комиинформ".

Как оказалось, около 21:00 в полицию позвонил мужчина, который заявил, что на улице Мира, 75 в селе Объячево его сбила машина, после чего он сломал ногу и не смог передвигаться. На место отправился отряд спасателей и полиция, но все оказалось совсем не так, как рассказал якобы пострадавший.

Мужчина остановил такси посреди улицы, но был сильно пьян. Таксист в свою очередь отказался везти его в таком состоянии и обиженный пешеход передал ложную информацию стражам порядка.

За заведомо ложный вызов мужчине придется отвечать по административной статье. 

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