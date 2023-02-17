ВОЗ предупредила, что обнаруженный в Африке вирус может превзойти COVID-19

Стремительное распространение обнаруженного в Экваториальной Гвинее вируса Марбург вызывает беспокойство у специалистов Всемирной организации здравоохранения, пишет РИА ФАН.

Согласно данным ученых, инфекция может быстро распространиться на территории африканской страны. Кроме того, есть риск, что вирус может выйти за ее пределы.

"Мы передислоцировали группы, занимавшиеся COVID-19, которые находились там для отслеживания контактов, и быстро модернизировали их, чтобы они действительно помогали нам", — передает сообщение экспертов издание Nature.