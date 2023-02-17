В полиции Сыктывкара назвали самые преступные школы города

В столице Коми состоялось заседание совета города, где, в числе остальных, выступил глава УМВд столицы республики Ильдар Хуснутдинов. Он представил доклад, где упомянул тревожную ситуацию с преступностью в школах. Руководитель полиции назвал самые криминальные учебные заведения, где учится больше всего таких детей.

Ими оказались политехнический техникум, где проблемы с законом имеют 12 человек, школа №33 — 9 человек, школа №38 — 6 человек, школа №4 — 6 человек и школа №21 — 4 человека.

Стражи порядка предложили усилить профилактику рейдами на точки торговли, где продают табак и алкоголь несовершеннолетним, а также провести встречи с предпринимателями, которые столкнулись с детской преступностью.