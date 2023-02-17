Жители Коми получат доплаты к пенсии в марте 2023 года

Очередное повышение пенсии в россии планируется в июне 2023 года, но март тоже принесет доходы для людей на заслуженном отдыхе. Кто получит новые доплаты уже совсем скоро, сообщают "Известия". Повышение пенсии гражданам старше 80 лет

Россияне, которым в марте исполнится 80 лет, будут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. В 2023 году она составит 7 567,34 рубля. То есть, по достижении 80 лет пенсионеры получат 15 134,68 рубля. Заявлений на перерасчет подавать не нужно, все произойдет автоматически. Когда пенсионеру исполнится 85 лет, его ждет очередная надбавка. В 2023 году она составляет 500 рублей.

Льготы для пенсионеров старше 80 лет

Также престарелым россиянам полагаются льготы, среди которых:

оплата услуг по уходу за престарелым;

скидка на капитальный ремонт;

льготное медобслуживание;

компенсация 50% на оплату услуг ЖКУ;

доплата на содержание иждивенцев.

Иждивенцами называют несовершенно- и совершеннолетних нетрудоспособных граждан, которые не получают государственное содержание и не имеют средств к существованию. Компенсация на их содержание начисляется ежемесячно как прибавка к страховой части пенсии и составляет:

на одного нетрудоспособного — 5 978 рублей;

на двоих — 6 832 рубля;

на троих — 7 686 рублей.

Доплата за уход за престарелым родственником старше 80 лет, у которого есть медицинское заключение о необходимости присмотра, не изменилась и составляет 1200 рублей. Эта выплата положена не всем. Она распространяется только на граждан, которые:

не работают и не получают компенсацию по безработице;

студенты (стипендия в данном слуае не учитывается);

несовершеннолетние (им, чтобы оформить пособие, нужно предоставить в Соцфонд согласие родителей или разрешение органов опеки).

Если пенсионер и его опекун живут в регионе с тяжелым климатом, к которым относятся Коми, Карелия, Тыва, Калмыкия, то размер компенсации возрастет на сумму регионального коэффициента.

C марта российские пенсии получат жители новых регионов

Накануне Госдума приняла в третьем чтении закон о пенсионных выплатах в четырех новых регионах - ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Первые выплаты можно будет получить уже в марте 2023 года. Переход к выплатам планируется провести по аналогии с Крымом в 2015 году. Размер пенсий в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) определят, исходя из среднего заработка в соседней Ростовской области, а сумму выплат в Херсонской и Запорожской областей сформируют исходя из данных по Крыму. Расчет трудового стажа ведется в соответствии с российским законодательством. Согласно материалам, перерасчет коснется около 1,73 млн человек. До сих пор жители этих территорий получали республиканские пенсии.

Повышение пенсии работникам сельскохозяйственного комплекса

Надбавка к пенсии для работников агропромышленного комплекса в 2023 году составить 1600 рублей. Право на нее получают те, кто отработал в сельском хозяйстве 30 лет и более. С 1 января 2023 года доплату можно получать даже после переезда из сельской местности. Право на небольшую надбавку к пенсии у сельских пенсионеров появилось в 2019 году. Она составляет 25% от страховой пенсии по старости или по инвалидности. Однако позже тем пенсионерам, кто переехал в город, надбавку отменили. В 2022 году ее было решено вернуть.

Как проиндексировали пенсии в январе и феврале

У большинства пенсионеров выплаты проиндексировали еще с 1 января. Но есть и те, у кого пенсия увеличилась с февраля. Более 40 выплат были проиндексированы на 11,9% с 1 февраля 2023 года. Среди них:

ежемесячная выплата ветеранам и инвалидам;

ежемесячная страховая пенсионная выплата;

пособие на погребение.

По заявлению Соцфонда, в 2022 году средняя величина пенсии в России выросла на 14% — до 20,6 тыс. рублей. Согласно приведенным данным, средние темпы роста выплат в прошлом году превысили инфляцию и составили 11,94%. При этом социальные пенсии увеличились на 18,9%, составив 12,1 тыс. рублей, а выплаты по инвалидности — на 13%, поднявшись до 12,5 тыс. рублей. По данным СФР, на 1 января 2023 года в России проживало 41,78 млн различных пенсионеров.

Как изменится пенсия работающим пенсионерам

Работающим пенсионерам повышения выплат с 1 января ждать не следует. Перерасчет для них произойдет лишь 1 августа. Новую сумму определят пенсионные коэффициенты за предыдущий год, максимальная прибавка может составить до трех пенсионных баллов. Ранее «Известия» писали, возможно ли введение тринадцатой пенсии для российских пенсионеров и что мешает принять такой законопроект.

Когда ждать следующее повышение пенсий в 2023 году