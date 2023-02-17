В Сыктывкаре появится два новых сквера

Недавно появилось два сообщения о новых проектах благоустройства. “Про Город” выяснил, какие скверы скоро появятся в столице Коми. Сквер у школы

Территория у школы №1 на Чернова, 12 уже давно нуждается в обновлении. Проект благоустройства сквера и эскизы опубликовали в группе "За комфортный Сыктывкар".

В сквере разместят тротуарные зоны, качели и амфитеатр, светильники, скамейки, урны и велопарковку. Также там появятся детские площадки для разных возрастов, учебная площадка и несколько игровых элементов – какие именно, пока неизвестно.

Сосновый парк

Также в группе "За комфортный Сыктывкар" опубликовали проект благоустройства соснового парка в районе перекрестка Димитрова и Морозова. Там планируют сделать три зоны отдыха: детская площадка для детей 3-7 и 7-14 лет, спортивная площадка и площадка с амфитеатром для мероприятий.