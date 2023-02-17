Психолог Михаил Лабковский рассказал, как перестать накручивать себя по пустякам

Известный психолог Михаил Лабковский вновь ответил на актуальный вопрос от своих читателей: как перестать себя накручивать по пустякам. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. По словам эксперта, мозг не видит разницы между фантазией и реальностью, поэтому одинаково реагирует на все, о чем мы думаем и что представляем. Именно поэтому своими мыслями можно довести себя до нервного истощения и даже инфаркта.

Есть люди, которые вообще никогда не переживают по пустякам или из-за менния окружающих. Про таких часто говорят, что они живут на расслабоне. В то же время есть и те, кто начинает раздувать из мелочи неразрешимую проблему. При этом ситуация может быть одна и та же.

Михаил отмечает, что если ситуация не представляет угрозу для жизни и здоровья, то она не стоит таких нервов. Он советует обратить внимание на такую вещь: чем старше человек, тем меньше его волнует, что о нем думают и говорят. И тем больше он обращает внимание на самого себя и свои потребности. Впрочем, чтобы достичь этого, не обязательно ждать, когда тебе исполнится 70 лет.

Вы можете использовать ваше воображение, и вместо того, чтобы всё больше разгонять тревогу, сделать упражнение, которое покажет, так ли важно то, из-за чего вы переживаете:

Подготовьте ручку и лист бумаги.

Запишите предложения и закончите их, представляя, что вам уже 70 лет:

Я тратил(а) слишком много времени, переживая из-за… Если бы я мог/могла вернуться в прошлое, я бы… Я жалею, что не сделал(а)...

Если вы ответите честно, у вас в руках будет практическая инструкция о том, что именно вам стоит поменять в жизни и из-за чего не стоит больше переживать.