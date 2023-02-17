Житель Коми разбил головой окно в поезде и укусил человека

В Сосногорске осудили жителя Усинска, который строил погром и дебош в поезде. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

Как оказалось, 15 октября 2022 года 24-летний молодой человек был в поезде. Он изрядно выпил и начал приставать к пассажирам рейса Воркута-Новороссийск, который следовал от станции Ираель.