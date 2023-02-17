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Житель Коми разбил головой окно в поезде и укусил человека

Житель Коми разбил головой окно в поезде и укусил человека

В Сосногорске осудили жителя Усинска, который строил погром и дебош в поезде. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

Как оказалось, 15 октября 2022 года 24-летний молодой человек был в поезде. Он изрядно выпил и начал приставать к пассажирам рейса Воркута-Новороссийск, который следовал от станции Ираель.

Увидев это, сотрудник транспортной безопасности попросил мужчину прекратить бушевать и покинуть купе, где все происходило, но усинец не отреагировал. Тогда его попытались вывести в тамбур, но хулиган ударил сотрудника в левое ухо и укусил в плечо.

Затем усинец разбил головой окно тамбурной двери и сломал ногой ручку двери вагона. В результате ущерб от его действий составил полторы тысячи рублей.

В суде обвиняемый все признал и раскаялся, а также принес публичные извинения. В итоге его приговорили к 1 году и 7 месяцам условно с испытательным сроком на 2 года с установлением определенных обязанностей.

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