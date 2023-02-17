Житель Коми разбил головой окно в поезде и укусил человека

В Сосногорске осудили жителя Усинска, который строил погром и дебош в поезде. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.
Как оказалось, 15 октября 2022 года 24-летний молодой человек был в поезде. Он изрядно выпил и начал приставать к пассажирам рейса Воркута-Новороссийск, который следовал от станции Ираель.
Увидев это, сотрудник транспортной безопасности попросил мужчину прекратить бушевать и покинуть купе, где все происходило, но усинец не отреагировал. Тогда его попытались вывести в тамбур, но хулиган ударил сотрудника в левое ухо и укусил в плечо.
Затем усинец разбил головой окно тамбурной двери и сломал ногой ручку двери вагона. В результате ущерб от его действий составил полторы тысячи рублей.
В суде обвиняемый все признал и раскаялся, а также принес публичные извинения. В итоге его приговорили к 1 году и 7 месяцам условно с испытательным сроком на 2 года с установлением определенных обязанностей.