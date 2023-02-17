"Не вздумайте платить картой": Росконтроль предупредил всех, кто покупает на Ozon

Специалисты Росконтроля предупредили граждан, которые покупают различные товары в популярных интернет-магазинах. Для покупателей разных маркетплейсов и крупных магазинов появилась новая угроза. И в этом случае гражданам посоветовали не платить своей банковской картой, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, чаще всего продукцию покупатели приобретают через официальные сайты маркетплейсов или же в их мобильных приложениях, где оформить заказ можно буквально в несколько кликов. Но многие пользуются и социальными сетями, где у каждого крупного магазина сейчас есть страницы. В таких группах размещается информация о различных акциях и распродажах. Но в последнее время подписчикам сообществ начали поступать разные выгодные предложения о покупке товаров.