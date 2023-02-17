В Сыктывкаре все выходные будут ловить пьяных водителей

Дорожная полиция столицы Коми проведет рейды по поиску пьяных водителей на дорогах города. Дополнительные экипажи направят патрулировать улицы и обращать внимание на грубые нарушения. Операция пройдет с 17 по 19 февраля.
Полицейские будут останавливать машины, и оценивать состояние каждого водителя. Если признаков опьянения нет — горожан тут же отпустят по своим делам. Также в ГИБДД обратили внимание водителей на обязательное соблюдение ПДД и недопустимости вождения после приема алкоголя.
Сыктывкарцам также настоятельно советуют проявить активную гражданскую позицию и сообщать о нарушениях по телефону "02", либо по телефону дежурной части ГИБДД города Сыктывкара 28-18-00.