В Сыктывкаре все выходные будут ловить пьяных водителей

Дорожная полиция столицы Коми проведет рейды по поиску пьяных водителей на дорогах города. Дополнительные экипажи направят патрулировать улицы и обращать внимание на грубые нарушения. Операция пройдет с 17 по 19 февраля.

Полицейские будут останавливать машины, и оценивать состояние каждого водителя. Если признаков опьянения нет — горожан тут же отпустят по своим делам. Также в ГИБДД обратили внимание водителей на обязательное соблюдение ПДД и недопустимости вождения после приема алкоголя.