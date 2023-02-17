Метель, туман и холода: погода в Коми на 17 февраля

17 февраля в Коми ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южной четверти 3-8 м/с. Температура ночью в северных и центральных районах -8...-13, при прояснении -15...-20°С; в южных районах -15...-20, местами до -30°С; днем -8...-13, в отдельных районах -13...-18°С.

В Воркутинском районе облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, порывами до 15-17 м/с, ночью и утром метель. Температура ночью и днем -8...-13°С.