У Стрельцов колоссальная нагрузка, а Водолеи крайне уязвимы: гороскоп на 17 февраля

ОВНАМ стоит держать себя в руках, поскольку возможно, что вас умышленно будут провоцировать на конфликт. Проявите всё своё терпение и деликатность, чтобы избежать таких ситуаций. У ТЕЛЬЦОВ произойдут значительные перемены в жизни. Удачей обернётся коллективная работа, но, прислушиваясь к постороннему мнению, лучше делайте так, как подсказывает интуиция.

БЛИЗНЕЦЫ, как бы вы ни старались, вы так и не сможете набраться терпения, чтобы доделать дела до конца. А очень зря, поскольку вы можете об этом пожалеть в дальнейшем.

РАКИ, удача будет сопутствовать тем, кто заняты исследовательской работой, либо учёным. Ваш труд наконец-то будет высоко оценён, что принесёт известность и финансовую стабильность.

ЛЬВАМ даже не придётся прилагать какие-то усилия, чтобы добиться прекрасных результатов. Даже если кому-то были не по душе ваши методы, увидев результат, они поменяют своё мнение.

ДЕВАМ пора бы уже перестать жить прошлым и постараться избавиться от ненужных вещей. Это же касается и людей, которые, кроме отрицательных моментов, ничего не вносят в вашу жизнь.

ВЕСАМ пора отпустить накопленные обиды, пока это не вылилось в раздражение на окружающих людей. Скиньте с себя лишние обязанности и задачи, которые были навязаны, вы почувствуете огромное облегчение.

СКОРПИОНЫ, принцип бумеранга никто не отменял, и если вашей жизни началась чёрная полоса, то винить стоит только себя. Старайтесь заранее предотвращать такие ситуации и учиться на своих ошибках.

СТРЕЛЬЦЫ, ежедневная колоссальная нагрузка и домашние заботы забрали всю вашу жизненную энергию. Вам просто необходима перезагрузка. Постарайтесь выбраться с друзьями на природу, возьмите отпуск, поезжайте на отдых.

У КОЗЕРОГОВ ожидается день, отлично подходящий для любых изменений имиджа. Благоприятна любая работа над собой. Это хорошее время, чтобы сесть на диету.

ВОДОЛЕИ крайне уязвимы. Старайтесь проявлять бдительность. Не стоит открываться малознакомым людям, их намерения могут быть не совсем честными. Ваш организм может дать сбой, не игнорируйте симптомы.