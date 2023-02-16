В выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей Сыктывкара на трезвость

В рамках акции “Нетрезвый водитель”, которая пройдет с 17 по 19 февраля, наряды дорожно-патрульной службы организуют массовые проверки водителей Сыктывкара. Об этом сообщили в ГИБДД по Коми.

Во время проведения профилактической акции будут привлечены дополнительные группы ДПС. Сотрудники правопорядка будут останавливать и проверять проезжающие транспорты, а также оценивать состояние водителей за рулем автомобиля. Если патруль не увидит признаков опьянения, а также невменяемого поведения и нарушения правил дорожного движения, водитель сразу же продолжит движение.