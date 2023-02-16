В Сыктывкаре провели для школьников урок мужества

В День памяти о россиянах, которые выполняли служебный долг за пределами Отечества, прошли патриотические уроки. На них вспоминали выпускников, которые погибли в локальных конфликтах. Как рассказали в управлении образования столицы Коми, один из таких уроков провели в школе №21.

Ученики школ встретились с родственниками, которые потеряли своих детей в ходе Афганской войны и специальной военной операции на Украине. Учащиеся школы познакомили гостей с героями, которые выпустили из их учебного заведения: Вадимом Смирновым и Денисом Парначевым. Также они провели экскурсию по внутришкольному музею.