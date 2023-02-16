В Коми утвердили правила при введении ЧС и особом режиме

В Коми утвердили правила поведения при режимах ЧС и повышенной готовности. Указ подписал губернатор региона. При сигнале экстренной информации об угрозе или возникновении ЧС жители региона должны прослушать информацию об алгоритме действий, которую будут вещать по телевидению и радио. Если нет возможности узнать о дальнейших действиях, то необходимо позвонить в единый номер вызова экстренных оперативных служб “112”.

После того, как ввели режим повышенной готовности или ЧС жители Коми должны соблюдать общественный порядок, выполнять указания специалистов. Если есть поручение от должностных лиц с приказом эвакуации, то нужно немедленно это сделать. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность — паспорт.

При введении режима ЧС жителям Коми запрещается лезть за ограждения, препятствовать работе должностным лицам и движению общественного транспорта.