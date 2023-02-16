В Сыктывкаре выросло число серых ворон

В Сыктывкаре возросло количество серых ворон. Это значительно повлияло на экологию города.
В Европейской части России количество этих птиц выросло колоссально и составляет около 30 миллионов особей.
Серые вороны негативно сказываются на охотничьих угодьях, так как они разоряют гнезда утиного семейства куликовых. Также они опасны для аэропортов и влияют на экологи. Постоянное место кормежки этих птиц — свалки. Чтобы урегулировать численность ворон необходимо ограничить пернатым доступ к пищевых отходам.
В столице Коми от этих вредных птиц страдает свинья Нюша. Она живет в республиканском центре экологического образования. Вороны крадут пищу у животного и клюют ее по спине.