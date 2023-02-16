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Более 500 компаний РФ прошли цифровую трансформацию со Сбером

Более 500 компаний РФ прошли цифровую трансформацию со СберомФото Sber

Сбер, как один из технологических лидеров страны, поддерживает цифровую трансформацию российского бизнеса: оказывает корпоративным клиентам консалтинговые услуги в этой сфере, передаёт собственный опыт и привлекает партнёров, чтобы дать предпринимателям передовые цифровые решения. Компетенциями банка уже воспользовалось 562 компании крупного и среднего бизнеса.

За цифровую трансформацию компаний отвечает новая для банковского сектора роль — Customer Success Manager (CSM, менеджер по успеху клиентов). Квалифицированный специалист изучает бизнес клиента, разрабатывает проект с учётом его специфики и помогает компании совершить прорыв. Задача — повысить эффективность компании путём комплексной модернизации бизнес-процессов на базе цифровых технологий, что подразумевает развитие новых компетенций, корректировку организационной структуры и другие изменения.

Успешная цифровая трансформация меняет подходы к управлению, упрощает принятие решений, ускоряет вывод продуктов на рынок, снижает затраты и повышает прибыль компании.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

С 2021 года мы делимся опытом построения собственных сервисов на платформенных решениях и отраслевой экспертизой. Рассказываем клиентам, какие технологии и решения работают и как влияют на доходы и расходы предприятия. Цифровая трансформация бизнеса — это сервис на стыке опыта Сбера, его финтеха и сервисов компаний группы, а также лучших IT-решений из партнёрской программы Сбера с интеграторами и вендорами. Наша задача — быстро, осознанно, без ошибок и лишних затрат пройти с клиентом цифровую трансформацию и обеспечить рост его бизнеса.

Реализованные кейсы, мнения экспертов и другая информация по цифровой трансформации — на сайте СберПро, в разделе «Цифровое развитие».

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