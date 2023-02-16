Сбербанк выдал предпринимателям два миллиона бизнес-карт

Сбербанк выдал юбилейную, двухмиллионную бизнес-карту владельцу отеля Green Hall из города Каменска-Уральского Уральского региона. Предприниматель стал держателем самой популярной в линейке бизнес-карты — дебетовой карты.

С момента выпуска первой бизнес-карты Сбербанка объём платежей по ним вырос в 300 раз. Ключевой сегмент пользователей продукта ― представители малого и микробизнеса. Это индивидуальные предприниматели и юридические лица, большинство которых занимаются розничной торговлей (33%), оказанием услуг (15%), а также транспортной и логистической деятельностью (12%).

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

Мы рады, что количество пользователей бизнес-карт с каждым годом растёт. Такая востребованность связана с удобством этого инструмента для расчётов и ведения бизнеса. Текущая линейка сбалансированная и позволяет предпринимателю оплачивать покупки онлайн и офлайн, совершать переводы, а также настраивать карту как конструктор: пользоваться теми сервисами, которые нужны именно его бизнесу. Например, можно настроить лимиты на определённые суммы, торговые точки или по отдельным мерчантам, подключаться и пользоваться программой «Бизнес-кешбэк» и так далее. Кроме того, льготный период по кредитной бизнес-карте составляет 100 дней ― это хорошая возможность вовремя рассчитываться с поставщиками, особенно если расходы непредвиденные.