Работы фотографа из Ухты попали сразу в три номинации международной премии

Работы фотографа из Ухты вошли сразу в несколько номинаций международной ежегодной фотопремии 35AWARDS. В конкурсе участвуют почти сто тысяч человек из разных стран мира. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с Владиславом Трушковым и узнал, на что он потратит гонорар, если выиграет фотопремию.
Ухтинец Владислав Трушков интересовался фотографией еще с детства. Сначала он снимал на обычный кнопочный телефон, а уже взрослым приобрел себе профессиональную камеру.
“В детстве я любил рисовать, но в то же время меня очень привлекали технологии. Когда я был маленький, только-только начали появляться сотовые телефоны с камерами и мне очень нравилось на них фотографировать. Это практически то же самое рисование только глазами и при дальнейшей постобработке фотографии можно было дорисовать в редакторе свой снимок так, как вижу его я. Спустя время я вырос и уже купил себе профессиональный фотоаппарат, фотографии на него, конечно, получаются замечательными и для редактирования они очень удобны, но, к сожалению, эта аппаратура очень громоздкая и не везде с ней удобно”, — поделился Владислав.
Фотограф чаще всего для снимков использует телефон, так как он компактный и всегда под рукой, а качество на нем практически ничем не отличается от современных фотоаппаратов.
“В 2013 году появились “Айфон” 5 и 5s. Я опробовал их в режиме камеры и был очень удивлен. Фотографируют они, конечно, не как зеркалка, но в принципе неплохо, к тому же это телефон, он мобилен, всегда под рукой, работает идеально, и “вывозит” то, что мне надо! С тех пор фотоаппарат я убрал на полку, где он до сих пор пылится”, — вспоминает ухтинец.
Профессиональные камеры Владислав также не оставляет в стороне.
“Технологии не стоят на месте, в качестве камеры они очень хорошо преобразились, сейчас же у меня “Айфон”, который в некоторых моментах может потягаться с хорошими камерами, поэтому я в основном фотографирую на него. В дополнении к нему я использую квадрокоптер. У меня их было много: от игрушки и до профессионального. Теперь же “Айфон” и квадрокоптер — эта одна составляющая моего творчества”, — прокомментировал фотограф.
Образование у мужчины никак не связано с фотографией. Сам он работает оператором по добыче нефти.
“По образованию я машинист буровых установок, оператор по добыче нефти и газа, программист. Получил высшее образование по разработке и эксплуатации нефтяных месторождений и даже отучился и проверил себя в роли DJ. Фотограф — это мое хобби”, — поделился мужчина.
Владислав впервые отправил свои работы на международную фотопремию 35AWARDS, которые попали сразу в несколько номинаций.
“Раньше я скептически относился к этому порталу, думал, что там участвуют только фотографы высшего пилотажа. И вот я все же решил рискнуть, и, как оказалось, мои фотографии тоже достойны внимания. Одна из моих работ вошла в список лучших фото в номинации “Краски осени”. Если честно, то я вообще думал, что мои фотографии будут с самыми низкими рейтингами по сравнению с другими участниками, потому что в этой премии участвуют фотографы из разных стран мира, которые занимаются этим профессионально и многие годы, для кого-то это даже основной заработок”, — рассказал ухтинец.
Мужчина фотографирует в основном пейзажи Республики Коми. На странице во “ВКонтакте” Владислава множество фотографий с разных концов региона.
“Фотографировать пейзажи мне больше по душе, потому что я очень люблю отдых на природе. Бескрайняя тайга республики очень красива. Я был во многих местах региона и на каждом новом месте природа выглядит по-своему особенно. Я был в Ухтинском и Сосногорском районе, Троицко-Печорском районе, Княжпогостском районе, Печорском, Вуктыльском, объездил еще не все, но это в процессе. В других жанрах фотографии мало-мальски пытаюсь что-то делать, но все равно пейзажи на первом месте”, — поделился мужчина.
Победителей выбирает жюри из 50 стран мира. Они смотрят и оценивают все работы фотографов и отмечают до 15 снимков, которые достойны войти в 100 лучших фоторабот года.
Если у Владислава получится выиграть премию в размере 60 тысяч рублей, то он потратит ее на улучшение своей техники.