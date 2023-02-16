Работы фотографа из Ухты попали сразу в три номинации международной премии

Работы фотографа из Ухты вошли сразу в несколько номинаций международной ежегодной фотопремии 35AWARDS. В конкурсе участвуют почти сто тысяч человек из разных стран мира. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с Владиславом Трушковым и узнал, на что он потратит гонорар, если выиграет фотопремию.

Ухтинец Владислав Трушков интересовался фотографией еще с детства. Сначала он снимал на обычный кнопочный телефон, а уже взрослым приобрел себе профессиональную камеру.

“В детстве я любил рисовать, но в то же время меня очень привлекали технологии. Когда я был маленький, только-только начали появляться сотовые телефоны с камерами и мне очень нравилось на них фотографировать. Это практически то же самое рисование только глазами и при дальнейшей постобработке фотографии можно было дорисовать в редакторе свой снимок так, как вижу его я. Спустя время я вырос и уже купил себе профессиональный фотоаппарат, фотографии на него, конечно, получаются замечательными и для редактирования они очень удобны, но, к сожалению, эта аппаратура очень громоздкая и не везде с ней удобно”, — поделился Владислав.

Фотограф чаще всего для снимков использует телефон, так как он компактный и всегда под рукой, а качество на нем практически ничем не отличается от современных фотоаппаратов.