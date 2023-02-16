Сыктывкарский "Лузалес" купит фабрики IKEA, рабочим сохранят места

"Лузалес" приобретет два завода IKEA в Кировской и Ленинградской областях. Одним из условий сделки, как сообщил РБК председатель совета директоров компании Руслан Семенюк, было сохранение рабочих мест.

"Намерения компании IKEA – закончить сделку в ближайшее время, мы эту идею поддерживаем, правительство Российской Федерации нас тоже в этом поддерживает", – сообщил Семенюк.