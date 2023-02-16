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Сыктывкарский "Лузалес" купит фабрики IKEA, рабочим сохранят места

Сыктывкарский "Лузалес" купит фабрики IKEA, рабочим сохранят местаwww.luzales.ru

"Лузалес" приобретет два завода IKEA в Кировской и Ленинградской областях. Одним из условий сделки, как сообщил РБК председатель совета директоров компании Руслан Семенюк, было сохранение рабочих мест. 

"Намерения компании IKEA – закончить сделку в ближайшее время, мы эту идею поддерживаем, правительство Российской Федерации нас тоже в этом поддерживает", – сообщил Семенюк. 

Сумма сделки не называется, как и все ее условия.

Напомним, с марта 2022 года IKEA постепенно уходит из России, поэтому распродает остатки товаров и заводы.

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