Сыктывкарский "Лузалес" купит фабрики IKEA, рабочим сохранят места

"Лузалес" приобретет два завода IKEA в Кировской и Ленинградской областях. Одним из условий сделки, как сообщил РБК председатель совета директоров компании Руслан Семенюк, было сохранение рабочих мест.
"Намерения компании IKEA – закончить сделку в ближайшее время, мы эту идею поддерживаем, правительство Российской Федерации нас тоже в этом поддерживает", – сообщил Семенюк.
Сумма сделки не называется, как и все ее условия.
Напомним, с марта 2022 года IKEA постепенно уходит из России, поэтому распродает остатки товаров и заводы.