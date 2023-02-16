В Коми врачи скорой помощи попались на взяточничестве

Воркуте во взяточничестве обвинили двоих врачей скорой помощи, сообщает СУ СКР по Коми.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, следует, что медицинские работники получили от граждан взятку, не превышающем 10 тысяч рублей. За вознаграждение они оформили фиктивные листы нетрудоспособности для освобождения их от работы.