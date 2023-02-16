Эксперимент: продадут ли школьнику безалкогольное пиво в Сыктывкаре

В Госсовете Коми предлагают запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним. Этот вопрос депутаты рассмотрели в числе прочих 15 февраля на заседаниях комитетов. Они собираются обратиться в федеральные органы власти, чтобы запрет установили по всей стране. Это нововведение позволит эффективнее бороться с распространением алкоголя среди молодежи, уверен заместитель председателя Госсовета Коми Владимир Косов.
“Само название “пиво” уже говорит ребенку о том, что в нем есть что-то запретное. Не так давно, когда была разрешена его реклама, мы видели, какой урон это наносит. Безалкогольное пиво тоже таит вред, ведь по вкусу оно, как обычное. Если ребенок начнет употреблять его с 8-10 лет, он потом плавно перейдет на пиво, которое содержит “градусы”. Ведь привычка уже будет сформирована”, – считает вице-спикер.
Сегодня напитки, в которых содержится меньше 0,5% этилового спирта, не считаются алкогольными и их можно продавать детям, подтверждает сыктывкарский юрист Роман Кравченко.
“На уровне субъекта изменить эту норму нельзя, именно поэтому большинством голосов Госсовет Коми все же принял обращение в федеральные органы власти с просьбой запретить продажу безалкогольного пива подросткам”, – объяснил специалист.
Журналист “Про Город Сыктывкар” решил проверить, продадут ли детям безалкогольное пиво и снял происходящее на видео.
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Сначала продавец попросила у детей паспорт, но они стали настаивать на том, что алкоголя в напитке не больше, чем в квасе и называется он безалкогольным, а значит безопасен. Аргументы детей показались продавцу убедительными и она без дальнейших расспросов пробила им напиток.
Сыктывкарка Анна Нечаева, мать двоих детей, уверена, что это неправильно, и что запрет на продажу безалкогольного пива детям нужно ввести как можно скорее.
“Вот честно, я даже не знала, что такое не только возможно, но еще и законно. Оказывается, есть еще одна незащищенная сторона. То вейпы продают, то пиво безалкогольное. Сначала это, а потом начнут в подворотнях пить уже алкоголь”, – уверена горожанка.