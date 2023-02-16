Эксперимент: продадут ли школьнику безалкогольное пиво в Сыктывкаре

В Госсовете Коми предлагают запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним. Этот вопрос депутаты рассмотрели в числе прочих 15 февраля на заседаниях комитетов. Они собираются обратиться в федеральные органы власти, чтобы запрет установили по всей стране. Это нововведение позволит эффективнее бороться с распространением алкоголя среди молодежи, уверен заместитель председателя Госсовета Коми Владимир Косов.

“Само название “пиво” уже говорит ребенку о том, что в нем есть что-то запретное. Не так давно, когда была разрешена его реклама, мы видели, какой урон это наносит. Безалкогольное пиво тоже таит вред, ведь по вкусу оно, как обычное. Если ребенок начнет употреблять его с 8-10 лет, он потом плавно перейдет на пиво, которое содержит “градусы”. Ведь привычка уже будет сформирована”, – считает вице-спикер.

Сегодня напитки, в которых содержится меньше 0,5% этилового спирта, не считаются алкогольными и их можно продавать детям, подтверждает сыктывкарский юрист Роман Кравченко.