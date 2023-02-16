“Можно умереть” названа угроза от компота, о которой вы не догадывались

Компот всегда считался безвредным напитком, благодаря употреблению которого можно только продлить молодость и жизнь. Врач-диетолог Лейла Кадырова заявила, что любимым миллионами отваром вполне можно и отравиться.

В беседе с BLITZ+ медик заметила, что навредить здоровью могут самые обычные косточки. Длительно хранить компот не рекомендуется. Особенно если вы привыкли закатывать банки на зиму.