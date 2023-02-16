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“Можно умереть” названа угроза от компота, о которой вы не догадывались

“Можно умереть” названа угроза от компота, о которой вы не догадывались

Компот всегда считался безвредным напитком, благодаря употреблению которого можно только продлить молодость и жизнь. Врач-диетолог Лейла Кадырова заявила, что любимым миллионами отваром вполне можно и отравиться.

В беседе с BLITZ+ медик заметила, что навредить здоровью могут самые обычные косточки. Длительно хранить компот не рекомендуется. Особенно если вы привыкли закатывать банки на зиму.

“В косточках вырабатывается синильная кислота. При попадании в отвар она превращается в яд и канцероген. Становится обыкновенной отравой. Умереть можно. Она оказывает токсическое воздействие на печень, почки и дыхательную систему человека, — заявила диетолог.

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