“Можно умереть” названа угроза от компота, о которой вы не догадывались

Компот всегда считался безвредным напитком, благодаря употреблению которого можно только продлить молодость и жизнь. Врач-диетолог Лейла Кадырова заявила, что любимым миллионами отваром вполне можно и отравиться.
В беседе с BLITZ+ медик заметила, что навредить здоровью могут самые обычные косточки. Длительно хранить компот не рекомендуется. Особенно если вы привыкли закатывать банки на зиму.
“В косточках вырабатывается синильная кислота. При попадании в отвар она превращается в яд и канцероген. Становится обыкновенной отравой. Умереть можно. Она оказывает токсическое воздействие на печень, почки и дыхательную систему человека, — заявила диетолог.
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