В Коми запретили делать шумный ремонт по выходным

Закон о тишине в Коми наконец-то ужесточили. Об этом стало известно на очередной сессии парламента республики.

Согласно поправкам, отныне в Коми запрещено вести шумные ремонтные работы с 19:00 в субботний вечер, а также в воскресенье и праздничные дни после 13:00. Напомним, что старая редакция закона запрещала шуметь только ночью и с 13 до 15 часов дня. Другие периоды там никак не отмечались.