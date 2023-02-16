Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми запретили делать шумный ремонт по выходным

В Коми запретили делать шумный ремонт по выходным Фото: Freepik / rawpixel.com

Закон о тишине в Коми наконец-то ужесточили. Об этом стало известно на очередной сессии парламента республики.

Согласно поправкам, отныне в Коми запрещено вести шумные ремонтные работы с 19:00 в субботний вечер, а также в воскресенье и праздничные дни после 13:00. Напомним, что старая редакция закона запрещала шуметь только ночью и с 13 до 15 часов дня. Другие периоды там никак не отмечались.

Депутат Геннадий Мошегов, в свою очередь, назвал правки полумерами и предложил запретить строительный шум в течение всех выходных, но в зале прозвучал резонный комментарий, что даже эти правки дались мучительно.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости