В Коми утвердили новые правила поведения в чрезвычайных ситуациях

В Коми утвердили новые правила поведения при чрезвычайной ситуации и режиме повышенной готовности. Как сказано в указе, подписанном главой республики, все они обязательны для исполнения населением и организациями.
Так, согласно документу, при оповещении об угрозе или возникновении ЧС через соответствующую систему, жителям необходимо прослушать информацию о порядке действий по телевидению, радио или сети подвижной телефонии. Если такой возможности нет, можно позвонить в службу “112”.
При введении режима повышенной готовности или ЧС жители республики должны соблюдать общественный порядок и требования закона, выполнять указания лиц, ликвидирующих опасную ситуацию.
В условиях ЧС также запрещается создавать условия, затрудняющие действия уполномоченных лиц и работников общественного транспорта. Нельзя заходить за ограждение, обозначающее опасную зону, и создавать угрозу безопасности. Запрещено распространять недостоверную информацию о ситуации.
Организации должны оповестить о ЧС работников, обеспечить их эвакуацию и выдать необходимые средства защиты.
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале