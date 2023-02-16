В Коми утвердили новые правила поведения в чрезвычайных ситуациях

В Коми утвердили новые правила поведения при чрезвычайной ситуации и режиме повышенной готовности. Как сказано в указе, подписанном главой республики, все они обязательны для исполнения населением и организациями.

Так, согласно документу, при оповещении об угрозе или возникновении ЧС через соответствующую систему, жителям необходимо прослушать информацию о порядке действий по телевидению, радио или сети подвижной телефонии. Если такой возможности нет, можно позвонить в службу “112”.