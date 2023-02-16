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Назван популярный фрукт, который на самом деле вредно есть на завтрак

Назван популярный фрукт, который на самом деле вредно есть на завтракФото из архива PG11.ru

Полезный завтрак должен заряжать здоровьем и бодростью до позднего вечера. Однако есть исключения — все дело в правильном выборе продуктов. Врачи-диетологи категорически не рекомендуют завтракать бананами. Этот фрукт богат на витамины, минералы и клетчатку, но если его съесть натощак — можно нанести вред организму, пишет портал "МедикФорум".

Врач-нутрициолог Игорь Строков утверждает: попавший в пустой желудок банан способен нарушить кислотно-щелочной баланс крови — виноваты в этом калий и магний. А повышение щелочности приводит к одному из двух нарушений — ацидозу или алкалозу. Сопровождается это весьма неприятными симптомами, рассказал доктор.

При ацидозе появляется одышка, спутанность сознания и внезапная усталость. При алкалозе — тошнота, головокружения и тик.

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