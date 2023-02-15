Вор-рецидивист из Сыктывкара попался на поиске незапертых квартир

Суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении 58-летнего эжвинца который ранее был неоднократно судим. Его признали виновным в совершении четырех преступлений связанных с кражей.

В сентябре прошлого года мужчина заходил в подъезды разных домов Сыктывкара и искал незапертые квартиры. В ходе поисков он обнаружил несколько квартир из которых похитил сумки.