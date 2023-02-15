Вор-рецидивист из Сыктывкара попался на поиске незапертых квартир

Суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении 58-летнего эжвинца который ранее был неоднократно судим. Его признали виновным в совершении четырех преступлений связанных с кражей.
В сентябре прошлого года мужчина заходил в подъезды разных домов Сыктывкара и искал незапертые квартиры. В ходе поисков он обнаружил несколько квартир из которых похитил сумки.
Позже мужчина решил провернуть такой же план и в эжвинском районе. В двух квартирах удача была на его стороне, а при попытке обворовать третью квартиру вора задержали жильцы дома.
Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,6 лет, с последующим ограничением свободы на 1,6 года.