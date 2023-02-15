Сыктывкарец получил по голове после перепалки в интернете



Районный суд сыктывдинского района рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Сыктывкара. Его признали виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета в качестве оружия.

Суд установил, что в мае прошлого года два дачника поссорились в общем чате. В последствии, один из участников перепалки решил продолжить выяснять отношения уже воочию. Мужчина пришел к другому дачнику и начал его оскорблять, а после кинул в его дом полено и разбил стекло. В ответ, хозяин дома вышел с палкой и нанес мужчине несколько ударов по голове.