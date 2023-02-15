Депутатов из Сыктывкара лишат мандатов за прогулы

В Сыктывкаре начнут лишать полномочий депутатов горсовета при непосещении заседаний. Проект изменений в устав был рассмотрен на последнем заседании совета города.

Также совет предложил внести пункт, который позволит прекратить полномочия депутата горсовета досрочно, если депутат без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях совета города подряд в течении полугода.